Başkan Adayı Birdal, Hizmet İçin Geliyor

Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olan iş adamı Müslim Birdal, "Esnafa hizmetin en iyisini sunmak için geliyoruz" dedi.

20 Ocak'ta yapılacak olan Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifliği Başkanlığına aday olan iş adamı Müslim Birdal, projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kooperatifte daha önce hizmetlerin eksik yürütüldüğünü ve esnafın birçok konuda bilgilendirilmediğini ifade eden Birdal, göreve geldiklerinde yapılması gereken tüm hizmetlerin esnafa sunulacağını söyledi. Şimdiye kadar kooperatifte 8 ayrı kredi çeşidinin olduğunu, ancak esnafın bunlardan sadece birinden faydalandığını dile getiren Birdal, "30 yıldan beri 8 kredi çeşidinden sadece biri kullanılıyordu. Biz bu 8 kredinin hepsini kullandıracağız. Araç gereç alma, istihdam, yapılanma, yeni demirbaş alımı başta olmak üzere tüm kredileri esnafımız dilediği gibi kullanabilecek. Örneğin araç alan bir esnaf, ihtiyaç duyması halinde başka kredi de çekebilir. Biz göreve geldiğimizde ilk olarak oluşturacağımız web sitemizde 8 kredinin tamamını ve kullanım şekillerini yayınlayacağız. Geçen sene 10 milyona yakın faizsiz kredi gelmiş, ancak hiçbir esnaf bunu duymadı ve bundan faydalanmadı. Çünkü esnaf bu konuda bilgilendirilmiyor" dedi.

Kooperatifte şimdiye kadar şahsa göre kredilerin verildiğini öne süren Birdal, "Kooperatif, istediğine kredi verip istemediğine kredi vermiyordu. Kişiye göre muamele söz konusuydu. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Eğer gelen kredi talepleri karşılamıyorsa, Noter huzurunda kura çekilecek ve krediler buna göre verilecek. Yine kooperatifte şu anda verilen kredilerde ipotek, rehin veya memur kefil istiyor. En küçük miktardan en üst miktara kadar üçünü aynı anda istiyor. Biz bunu kaldıracağız. Eğer rehin verilen aracın bedeli kredinin üstündeyse bir daha kefil aranmayacak. Ayrıca şu anda bir taksit geciktiğinde kefiller de icraya veriliyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü asıl borçlu adam icraya verilip, icradan alınan para yetmez ise kefiller de icraya verilir. Ama asıl adamın parası duruyorken kefillerin icraya verilmesi pek de ahlaki gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kooperatifte bir birimin oluşturulacağını ve bu birimin hükümet tarafından çıkarılan kredi programları konusunda danışmanlık yapacağını ve esnafı bilgilendireceğini de vurgulayan Birdal, "Gerek DAKA, gerek KOSGEB gibi hükümet tarafından değişik kredi programları çıkarılıyor. Bütün bunların danışmanlığını yapacak bir birim oluşturacak ve esnafın bu konuda bilgilendirilmesi için seminerler düzenlenecektir" şeklinde konuştu.

Bundan böyle esnafın aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık kredi alabileceğini de sözlerine ekleyen Birdal, "Her esnaf ödeyebileceği sezona göre kredi alabilecektir. Ayrıca kredi aracılığı yapan bankalar tarafından esnafımıza sigorta veya kasko dayatılması olmayacak. İsteyen esnaf istediği yerden kasko yapabilecektir. Yani keyfi uygulamalar bitecek. Bütün uygulamalar şeffaf, tüzüğe uygun ama herkes için uygun olacak. Bütün bu hizmetler yeni yasa gerektiren hizmetler değil, bunların tamamı tüzükte olan ama yıllardır uygulanmayan haklardır. Biz geldiğimizde bunları kullanılabilir hale getireceğiz" dedi. - VAN