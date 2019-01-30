Başkan Adayı Aydın: "Cumhur İttifakı, Ülkemizdeki Barış ve Huzur Ortamına Katkısı Olan Bir...

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, MHP Beykoz İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Aydın, "Cumhur İttifakı, ülkemizdeki barış ve huzur ortamına katkısı olan bir ittifaktır" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Bu bağlamdaki ziyaretlerine devam eden Aydın, MHP Beykoz İlçe Teşkilatının düzenlediği programa katıldı. Aydın, "Cumhur İttifakı, ülkedeki barış ve huzur ortamına, ülkenin birlik beraberlik içerisinde olmasına katkısı olan bir ittifaktır" diye konuştu.

MHP Beykoz İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programa Aydın'ın yanı sıra, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve Ülkü Ocakları Beykoz İlçe Başkanı Serdar Aytaç da katıldı.

'Cumhur İttifakı'nın Türkiye için öneminden bahseden Aydın, "Bu ülkede milletin beka meselesi vardır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve teşkilatı bunu görmüş, onun için de 'Cumhur İttifakı' ortaya çıkmıştır. Önümüzde yerel seçimler var. Beykoz'a, İstanbul'a hizmet edecek yerel yöneticileri seçeceğiz. Türkiye'de barış ortamı olmazsa, ülkemiz Venezuela gibi, Suriye gibi, Afganistan gibi olursa, ülkemizde birlik beraberlik ve huzur ortamı olmazsa hangi kente, nasıl hizmet edebiliriz. O halde asıl mesele ülkenin birlik içerisinde bulunması, devletin güçlü, barış ve huzur ortamının ülkede hakim olmasıdır. İşte 'Cumhur İttifakı' buna katkı veren bir ittifaktır. Bizim ay yıldızlı bayrağımız yoksa, bu güzel ülkenin üzerinde, gök kubbenin altında dalgalanamıyorsa bu değerlerden geriye hiçbir şey kalmaz. Bu yüzden davamız, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanmasına katkı sağlamaktır. İnanın, benim belediye başkanlığım bunun içindir. Bulunduğum ortamda, bulunduğum yerde ben o davaya hizmet ederim. Eğer bayrağımız yoksa bizlere gelecekte kim rahmet okuyabilir" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan unsurlarla birlikte adım atacağız"

Beykoz için yapılması gerekenler hususunda, ittifakı oluşturan unsurlarla birlikte adım atacaklarını söyleyen Başkan Aydın, "Cumhur İttifakı'nı oluşturan unsurlarla beraber yürüyeceğiz, meseleyi anlatacağız, halkımızdan yetki alacağız. Beykoz'un sorunlarını biliyoruz, yapılması gerekenler bellidir. Amacımız, o sorunları imkanlar ölçüsünde gidermekle ilgili adımlar atmak, ama asıl önemli olan mutluluğa katkı vermektir. Allah nasip ederse biz Beykoz özelinde, ülkemizin zenginliğine, huzuruna, barış ortamına ve iklimine, ay yıldızlı bayrağımızın gelecekte bu ülkenin üzerinde dalgalanabilmesine katkı vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Beykoz İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen program, Başkan adayı Aydın'ın konuşmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA