Başkan Adayı Aydın: "Amacımız Kubbede Hoş Seda Bırakmak, Bunun İçin Çalışacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz Kadın Kollarınca düzenlenen programa katıldı. Evliliklerinde 40 yıllarını dolduran çiftlerle bir araya gelen Aydın, "Amacımız kubbede hoş seda bırakmak, bunun için çalışacağız" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Aydın, AK Parti Beykoz Kadın Kolları tarafından düzenlenen, evliklerinde 40'ıncı yollarını doldurmuş çiftlerin davetli olduğu, "Bir yastıkta 40 yıl" programına katıldı. Programa eşi Bedriye Aydın ile birlikte katılan Başkan adayı Aydın, bütün masaları tek tek dolaşarak çiftleri tebrik etti, "Biz de 37 yıllık evliyiz, 40'a az kaldı" dedi.

Programda davetlilere yemek ikram edildi, pasta kesildi, davetliler ise unutulmaz anlar yaşadı. Salondaki çiftler adına getirilen pastayı, evliliklerinde 70'inci yıllarını dolduran ve evlilik yıl dönümleri programın gerçekleştiği güne denk gelen iki ayrı çift kesti. Düzenlenen programdan keyif alan çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Kadın kollarının düzenlediği programda konuşan Aydın, "Amacımız kubbede hoş seda bırakmak, bunun için çalışacağız" dedi.

Başkan adayı Aydın, "Sizler 50 yıl önce 40 yıl önce, hatta 70 yıl önce gönüllerinizi birleştirdiniz, gelecekle ilgili hayallerin en önemlisini attınız. Bir yuva kurdunuz, hayalleriniz vardı. Çocuklar yetiştirmek, torunlar yetiştirmek ve neticede kubbede hoş seda bırakmak gibi bir arzunuz vardı. Allah nasip eder Beykoz halkı yetki verirse yapmak istediğimiz şey şudur. Geldik, yuvalar kurduk, gidiyoruz. Rabbim hepimizi hayırlı yuvalar kurmayı nasip eylesin. Bu dünyadan göçtükten sonra, iyi bir anneydi,iyi bir babaydı, mekanları cennet olsun dedirtebilirsek, öyle bir neslin bu güzel ülkede yaşamasına Beykoz özelinden katkı verebilirsek bu bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Olay yol yapmak, kaldırım yapmak meselesi değildir. Yaşamı kolaylaştırmakla ilgili adımlarımız mutlaka olacak ama daha önemlisi gelecekte isimlerimiz dahi unutulduğu zaman, isimlerimizi hatırlayacak kimse kalmadığı zaman, neslimizin şöyle diyebilmesidir, 'Çok güzel bir geçmişimiz, atalarımız, ninelerimiz varmış, onların mekanları cennet olsun, bize güzel bir yurt bırakmışlar, Allah onlardan razı olsun.' Sevdamız, gayretimiz o amaca hizmet etmektir. Beykoz'da onu yapmaya çalışacağız. Gelecekle ilgili umutlarımızı daha bir artırmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Murat Aydın fotoğraf makinesini görünce dayanamadı

Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla uğraşan ve kendine ait iki fotoğraf sergisi bulunan Aydın, bir gazetecinin elindeki fotoğraf makinesini görünce yine dayanamadı ve makineyi alarak eşi Bedriye Aydın'ın da içinde bulunduğu grubu fotoğrafladı, çektiği fotoğrafı daha sonra eşi ve beraberindekilerle birlikte inceledi.

AK Parti Beykoz Kadın Kolları tarafından düzenlenen program, Murat Aydın'ın eşi Bedriye Aydın'ın davetlilere kendi elleriyle gül hediye etmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA