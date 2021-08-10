Başkan Acar yeni projeyi duyurdu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kirmir çayımızın ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kirmir çayımızın ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı. Başkan Acar sosyal medya hesabından projenin ihalesinin yapılacağını duyurdu. Acar paylaşımında, Sevgili hemşehrilerim, Hayal olan projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. İlçemiz için bir büyük proje daha gerçek oluyor . Kirmir çayımızın ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor. Hastane Kavşağımız, Devlet Hastanemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Millet Bahçemiz ile yeni bir yaşam alanı olan bölgemiz, Kirmir Çayının ıslahı ile ilçemizin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. İlçemiz için son derece önemli bu projemizin gerçekleşmesinde başta Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sn. Kaya Yıldız'a, 5. Bölge Müdürü Sn. Murat Alp ve ekibine yine her projemizde olduğu gibi bu projemizde de desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sn. Can Aksoy'a ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: Habermetre