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Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma

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Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yeniçeriler Taraftar Derneğinin Fatih İlkokulu'nda futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtım etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yeniçeriler Taraftar Derneğinin Fatih İlkokulu'nda futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtım etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Başkan Acar okul bahçesinde öğrencilerle futbol, basketbol ve voleybol oynarken renkli anlar yaşandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Yeniçeriler Taraftar Derneğinin okuldaki etkinliğinde Başkan Acar, öğrencilere önce top dağıttı. Başkan Acar, daha sonra da öğrencilerle futbol, basketbol ve voleybol oynadı. Keyifli anların yaşandığı sportif etkinlikler renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu.

Aliağa'nın birçok spor branşında başarılı bir şekilde yer aldığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Her öğrenci çalışkan ve kendisini üniversiteye hazırlama sorumluluğundadır. Hayalleriyle yaşayan bir gençliğe sahibiz. Her öğrenci derslerindeki başarısının yanında sportif ya da sanat alanında kendine eğitebilmeli, yetiştirmelidir. Hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise öğrencilerle buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Fatih İlkokulu çok değerli bir okul müdürüne ve öğretmenlere sahip bir okulumuz. Sportif etkinliklere önem veren bir okulumuz. Burada eğitim alan çocuklarımız altyapılarda da yeteneklerini gösteriyor. Fatih İlkokulu ve ortaokulunun spor altyapılarına sporcu yetiştirilmesi hususunda çok ciddi emekleri var. Tüm öğretmelere emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizler ne başarırsak el birliğiyle başarırız. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler de Aliağa için çalışacaksınız. Yeni eğitim yılınızı kutluyorum. Aliağa'daki kurumlar olarak her daim sizlerin yanındayız."

Aliağa Fatih İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Yeniçeriler Taraftar Derneği Yönetimi, futbolcular, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma

Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma

Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma

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Haber: Başkan Acar ve öğrencilerden renkli buluşma - Haberler
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