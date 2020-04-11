Başkan Acar: "Vatandaşımıza sadece bir telefon kadar uzaktayız" Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İçişleri Bakanlığının 31 ili kapsayan ve İzmir'in de içerisinde yer aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, gece yarısı kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile Aliağalılara seslendi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İçişleri Bakanlığının 31 ili kapsayan ve İzmir'in de içerisinde yer aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, gece yarısı kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile Aliağalılara seslendi.

Vatandaşlarının telaş etmemeleri gerektiğini belirten Başkan Serkan Acar, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve belediyenin vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi. Başkan Serkan Acar ayrıca, bu süreçte vatandaşın herhangi bir ihtiyacında belediye birimlerinin sadece bir telefon kadar uzakta olduğunu da ifade etti.

Birim müdürleriyle toplantı

Öte yandan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından birim müdürleriyle acil olarak toplantı düzenledi. Başkan Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda süreçle ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. İki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Aliağalıların, cumartesi ve pazar günleri karşılaşabilecekleri olası olumsuzluklara karşı tüm kamu kurumlarıyla temasa geçilirken, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için belediyenin tüm birimleri teyakkuz halinde, 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA