Başkan Acar, sağlık çalışanlarını unutmadı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Devlet Hastanesi'nde nöbetçi doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

Acar, canların emanet edildiği, görevlerini fedakar bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarını her saniye, her dakika, her gün alkışladığını belirtti.

Acar, "Kızılcahamam Devlet Hastanesi personelimize teşekkürlerimizi sunup ikramda bulunduk. Allah emeklerinizi zayi etmesin. İyi ki varsınız." dedi.

Kaynak: AA