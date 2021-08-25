Başkan Acar Müjdeyi Verdi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçeye enerji nakil istasyonun kurulacağını duyurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçeye enerji nakil istasyonun kurulacağını duyurdu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ilçenin elektrik sorununa çözüm olacak Enerji Nakil İstasyonu Projesi'nin müjdesini verdi. Her alanda sorunları çözüme kavuşturarak Kızılcahamam için projeler ürettiklerini söyleyen Başkan Acar, "İlçemizde yaşanan en önemli sıkıntıların başında, elektrik kesintilerinden doğan mağduriyetler olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Kaymakamımız Sn. Can Aksoy ile birlikte yaptığımız girişimler neticesinde ilçemize çok önemli bir projeyi daha kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Yüksek Trafo Merkezinin ihalesinin 10 Eylül'de yapılacağını açıklayan Acar, "Proje tamamlandığında ilçemize Kahramankazan ve Gerede hatlarından gelen enerjiden kaynaklı kesintiler son bulacak. Projemizin ilçemize kazandırılmasında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve Bakanlık yetkililerine, değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza ve cumhur ittifakı ilçe başkanlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Trafo merkezimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre