Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyaretleri

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Acar, Bağlıca, Aşağı Ada, Çakmakörencik, Akçaören, Turnalı ve Kırkırca mahallelerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlere meclis üyeleri ve teknik ekibiyle giden Acar, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hizmetlerde katılımcılığı esas aldıklarını vurgulayan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan biri gönül belediyeciliği olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan