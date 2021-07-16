Başkan Acar, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu
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Başkan Acar, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu

Başkan Acar, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu
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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan Kurban pazarında esnaflar yerini almaya başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan Kurban pazarında esnaflar yerini almaya başladı. Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkiinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurulan Kurban satış pazarına gün geçtikçe ilgi büyüyor. Kurban sahipleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanlara yerleştirdi. Kurbanlıkların pazar yerine girişlerinde Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak kurban vasıflarına uygun olan hayvanlar satışa müsaade ediliyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurbanlık satışı yapan mal sahipleri ile sohbet etti, satışlar hakkında bilgiler aldı. İstek ve şikayetleri dinledi. Vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dileyerek Kurulan kurban pazarında satış yapan tüm esnaflarımıza hayırlı işler dileyerek alıcılara da hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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