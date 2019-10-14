Başkan Acar, İşitme Engelliler Kadın Karate Milli Takımını ağırladı
İşitme Engelliler Karate Kadın Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
İşitme Engelliler Karate Kadın Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
İşitme Engelliler Karate Kadın Milli Takımı Antrenörü Feray Eren, Nizami Baran ve sporcular, Acar'a, Kızılcahamam'da gerçekleştirmiş oldukları kampta desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Acar, ziyaretten dolayı teşekkür ettiği milli takıma başarılar diledi.