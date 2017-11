- Başkan Acar, felaket sonrası komşu Simi adasını ziyaret etti

Yunanistan'ın belli bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, komşu Simi Adası'nda Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas'ı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



MUĞLA - Yunanistan'ın farklı bölgelerinde yaşanan sel felaketi Marmaris'in komşusu Simi adasını da vurdu. Geçtiğimiz Pazartesi gecesi hortum ve şiddetli yağışın etkili olduğu turistik Simi kasabasının Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas'ı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, yakın dostu olan meslektaşına Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Metrekareye 200 kg/saat yağışın düştüğü Simi'nin sokaklarını birlikte gezen komşu başkanlar felaketin izlerini temizleme çalışmalarını inceledi. Yaz aylarında özellikle Türk turistlerin uğrak yeri olan adanın dik yamaçlarından gelen kuvvetli akıntının kıyı bandına verdiği büyük zararı gören Ali Acar, bu konuda Marmaris'in sorunu nasıl çözdüğünü açıkladı. Acar, iklim değişikliğinin Akdeniz kıyısındaki her ülke için gelecek yıllarda daha büyük sorun olacağını Papakalodoukas'a anlattı ve bu sorun karşısında bölge belediyeleri olarak ortak çözümler üretilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Felaketleri yerinde inceleyerek ileriki yıllara hazırlıklı olmanın her belediye için zorunlu olduğu görüşünde birleşen iki başkan, zor günlerde dayanışmanın önemine de dikkat çekti.

Yunan başkan, "Öncelikle bu özel ziyaret için gönülden teşekkür ediyorum. İyi günlerde burayı herkes ziyaret eder. Ama önemli olan bu felaket gününde bir dostu görmek çok anlamlı. Komşu Marmaris'ten, hem de yılların dostu ve deneyimli bir belediye başkanını görmek acımızı dindiriyor. Böyle bir yağış karşısında yapacak çok birşey yoktu. Tayfun, yağmur ve golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı 3 saat içinde tüm şehri su altında bıraktı. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Umarız bir daha olmaz" diye konuştu.

Başkan Acar da Simi Belediyesi'ni ziyareti sırasında, personele ve Yunan vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, "Güney Ege bölgesinde son yıllarda gitgide artan yoğun yağış rejimi belli ki daha da zor günleri hem Türkiye hem de Yunanistan kıyılarına getirecek. Biz yaptığımız altyapı çalışmalarıyla şu anda daha iyi durumdayız. Ancak, yarın ne kadar yağış düşeceğini, hortumları bilemeyiz. Bu nedenle böyle felaket anlarında geçmiş olsun demek, deneyimlerimizi paylaşmak, bir yandan da diğer yerel yönetimlerin ne gibi önlemler aldığını görmek için 2 saatliğine dost ve komşu Simi'ye geldik. Biz bu sorunu çözmelerine bilgi ve deneyimlerimizle ne zaman isterlerse destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Başkan Acar, Rodos'tan gelen Yunan askeri birliklerinin yürüttüğü temizleme çalışmalarını da bir süre inceledikten sonra Simi'den ayrıldı.