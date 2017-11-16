Başkan Acar'dan Simi'ye Geçmiş Olsun Ziyareti - Simi

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 13 Kasım'da hortum ve sele maruz kalan Yunanistan'ın Simi Adası sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Marmaris Belediyesi'nden yapılan yapılan açıklamada, hortum ve şiddetli yağışın etkili olduğu Simi'nin Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas'ı ziyaret eden Acar, meslektaşına Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.



Açıklamada, Acar ve Papakalodoukas'un, Simi'nin sokaklarını gezerek felaketin izlerinin temizleme çalışmalarını incelediği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, iklim değişikliklerinin Akdeniz kıyısındaki ülkeler için gelecek yıllarda daha büyük sorunlar oluşturacağını vurguladı.



Acar, bölge belediyelerinin bu sorun karşısında ortak çözümler üretmesi gerektiğine dikkati çekti.



Papakalodoukas ise bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadıklarını kaydetti.



Başkan Acar, Rodos'tan gelen Yunan askeri birliklerinin yürüttüğü temizleme çalışmalarını da bir süre inceledikten sonra Simi'den ayrıldı.