Başkan Acar'dan "Şehitler Haftası" mesajı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Acar mesajında vatanı, istiklali ve bayrağı şehitlerin sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Acar, vatan ve din mirası bırakmak için toprağa düşmüş şehitlere minnet borcunun bir ömür boyu tükenmeyeceğini ifade etti.

Şehitliğin İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu belirten Acar, şunları kaydetti:

"Türk Milleti için bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Aziz şehitlerimiz ülkemizin bugünlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs germiştir. Milletimizin her ferdi, şehitlerimizin bıraktığı emanetin değerinin şuuru içindedir. Milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız."

Kaynak: AA