Başkan Acar'dan Kaftancıoğlu açıklaması
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Başkan Acar'dan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Acar'dan Kaftancıoğlu açıklaması
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:46

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, Kaftancıoğlu hakkında açılan davanın gerçeklikten uzak, hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Davanın istinat mahkemesi tarafından onanmasıyla ile ilgili açıklamada bulunan Acar, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde insanlarımız Covid-19 ile mücadele ederken iktidar partisi ortakları ve yandaşları ile birlikte devletin bütün kurumlarını kullanarak toplumu kutuplaştırıp siyasi ve iktisadi beceriksizliklerini ört pas etmek için muhalefete acımasızca saldırmaktalar.

Ne yazık ki bu saldırılarla Canan Kaftancıoğlu hukuk adı altında talimatla cezalandırılmak isteniyor. Gerekçe olarak da bundan yaklaşık 10 yıl önceki sosyal meyde paylaşımları gösteriliyor. El insaf diyoruz. Daha düne kadar hukukun üstünlüğünü savunup üstünlerin hukukuna karşı mücadele edeceğiz, diyerek kendilerini mağdur gösterip iktidar olanlar ne yazık ki bugün kendi hukuklarını oluşturarak muhalif düşüncelere yaşam hakkı tanımıyorlar. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde gelişen anti demokratik hukuk kurallarına karşı her sınavda alnımızın akı ile çıkmışızdır.

Biz o gün de bu gün de hukukun üstünlüğünü savunuyor, üstünlerin hukukuna karşı geliyoruz. Bundan sonra da doğru bildiğimiz hukukun üstünlüğü ilkesini savunacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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