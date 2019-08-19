Başkan Acar'dan esnaf ziyareti

19.08.2019 11:26

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe esnafını ziyaret etti.

Soğuksu Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Acar, esnafla fikir alışverişinde bulundu. .

Acar, yaptığı açıklamada, ilçeye katma değer katan esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Esnafın sıkıntılarının takipçisi olacaklarını ifade eden Acar, "İlçenin refahını ve kalkınmasını düşünüyoruz. Bu noktada esnafımızla birlikte hareket edeceğiz. Esnafımızın önünü açmak için gayretlerimizi gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA