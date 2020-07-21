Başkan Acar'dan emniyet müdürüne ziyaret Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Balıkçıoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Balıkçıoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini 2.5 yıldır yürüten Yasin Uğurtaş'ın İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasından sonra Aliağa İlçe Emniyet Müdürü ve Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürü olarak Aliağa'ya atanan Mehmet Balıkçıoğlu'na hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyaret sıcak ve samimi bir atmosferde geçti.

"Emniyet güçlerimizle her zaman beraberiz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ziyarette Mehmet Balıkçıoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi ve şöyle konuştu: "Bu bir bayrak yarışıdır. Emniyetimizin derdi, sıkıntısı bizim derdimiz ve sıkıntımızdır. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da emniyet güçlerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Emniyet teşkilatımızın her zaman yanında olacağız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum."

"Aliağa Türkiye'nin en önemli ilçelerinden"

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Aliağa Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da İzmir de görev yaptığı süre içerisinde Aliağa'ya yabancı olmadığını dile getirerek, "Aliağa büyük ve önemli bir ilçe. Aliağa Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biridir. Büyüklerimizin takdiri bu yönde gelişti. Bizi uygun gördüler. Biz de Aliağa için elimizden gelen çabayı gösterecek ve muvaffak olacağız. İzmir'de uzun yıllar görev yaptım, o nedenle de Aliağa'ya yabancı değilim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA