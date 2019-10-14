Başkan Acar'dan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine ziyaret

14.10.2019 12:15

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesini ziyaret ederek, Aliağa hakkında bilgi verdi.



Ege Üniversitesi (EU) İletişim Fakültesinin dekanlık toplantı salonunda fakülte dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve öğretim görevlileri ile bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa hakkında detaylı bilgiler sundu. Aliağa'nın tarihiyle, mavi bayraklı deniziyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, turizmiyle, kültürüyle ve yeşil alanlarıyla büyük bir potansiyeli içerisinde barındırdığını belirten Başkan Serkan Acar, Aliağa'nın marka değerini yükseltmek istediklerini belirtti. Başkan Serkan Acar, "Bugüne kadar sanayisi ve limanlarıyla ön plana çıkmış olan Aliağa'nın sahip olduğu tüm değerleriyle doğru anlatılması halinde Avrupa'nın önde gelen marka şehirleri arasına girebilir" dedi.



Başkan Serkan Acar, yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında Prof. Dr. Dilek Takımcı nezaretinde Ege Ajans Haber Merkezini ve stüdyolarını gezdi. Ege Ajans stüdyolarını çok beğendiğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Ege Üniversitesi İzmirimizin gururu, iletişim alanında da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden. Basın, yayın ve halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerimizle birlikte, iletişim fakültesinin bilgi birikiminden yararlanmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.



Başkan Serkan Acar, ziyaretin ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'ya günün anısına Aliağa Kent Kitaplığına ait kültür seti hediye etti. Ziyarete, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü personelleri ve öğretim görevlileri de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA