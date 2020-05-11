Başkan Acar'dan berber ve kuaför salonlarına ziyaret

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzelik salonlarını ziyaret etti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzelik salonlarını ziyaret etti.

Acar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının bugün itibarıyla Kocaali'de de müşteri kabul etmeye başladığını söyledi.

Berber, kuaför ve güzellik salonu esnafının bugünden itibaren salgın sürecinde yeni bir döneme girdiğini belirten Acar, "Buna hazır olma açısından tüm berber, kuaför salonlarımızı dezenfekte ettik ve müşterilerin kullanımına hazır hale getirdik. Esnaflarımızdan ve müşterilerinden ricamız, devletimizin ve Bilim Kurulu'nun kararlarını eksiksiz yerine getirmeleri. Dikkatli olunmasını ve bu kurallara uyulmasını önemle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA