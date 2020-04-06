Başkan Acar'dan Anadolu Ajansının 100. yılı ve Berat Kandili dolayısıyla mesaj Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı ve Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı ve Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, AA'nın 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan 1920'de kurularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk yasaları duyuran, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden, iç ve dış olaylardan habersiz kalmış bir milleti haberdar ederek kamuoyunu bilgilendirme görevi ve sorumluluğunu taşıyan, 1925 yılından bu yana özerk yapısı ile dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini alan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıldönümü kutlu olsun. Anadolu Ajansı'nın kurucuları büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, gazeteciler Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar'ı rahmet ve saygıyla anıyorum."

Berat Kandili?

Acar, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda da Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Böyle bir zor dönemde dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Acar, "7 Nisan Salı günü idrak edeceğimiz mübarek gecenin manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yurdumuzda ve dünyada insanlığa daha fazla zarar vermemesini temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA