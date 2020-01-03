Başkan Acar, atık merkezini inceledi

03.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:04

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanan atık merkezinde incelemede bulundu.

Acar, AA muhabirine, ilçelerinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapımı süren merkezde iyi bir noktaya gelindiğini söyledi.

Kısa sürede merkezin faaliyete geçeceğini belirten Acar, Garaj Amirliğini de ziyaret ederek personelle görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam İlçe Şefliğini de ziyaret eden Acar, Şef Orhan Küçükdereli ile istişarede bulundu.

Kaynak: AA