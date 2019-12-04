Başkan Acar: 'Aliağa'ya ne kadar yatırım yaptırabiliriz, bunun derdindeyiz'

04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:15

Aliağa Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ilçedeki devlet yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkanı Serkan Acar, Adalet Sarayı, hastane, liman yolları gibi planlanan tüm projelerin takibinde olduklarını ifade ederek, kente olabildiğince yatırım çekmeye gayret ettiklerini vurguladı.



Aliağa Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapıldı. Gündemdeki maddeler tek tek oylanırken, önerge olarak gündeme alınan; İzmir Büyükşehir Belediyesinin Aşağışakran Mahallesi'nde bulunan taşınmazlardan birinin, itfaiye alanı olarak kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesine tahsisini içeren madde oy birliği ile İmar ve Plan, Bütçe Komisyonuna gönderildi.



Başkan Serkan Acar, Aliağa'ya yapılması planlanan devlet yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Acar, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2020 yılı yatırımları için bütçe görüşmeleri yapılıyor. Öncelikler tespit ediliyor. Ulaştırma Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Aliağa'nın liman yolları ile ilgili sıkıntıların gündeme alınması, Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Aliağa Adalet Sarayının gündeme alınması, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ise devlet hastanenin 2020 yılı bütçesine dahil edilmesi istendi. Bir başka devlet yatırımı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Hastalıkları Hastanesinin de Cumhurbaşkanlığı yatırım planlamasına dahil edilmesi konusunda çalışma devam ediyor. Meslek Hastalıkları Hastanesi konusunda önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler bekliyoruz. Tüm bu gelişmelerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aliağa'ya ne kadar yatırım yaptırabiliriz bunun derdindeyiz." diye konuştu.



İzmir milletvekillerinin de bu yatırımlarla ilgili destekleri olduğunu ifade eden Başkan Acar, "Fakat özellikle bütçe görüşmelerinde Aliağa'nın sorunlarını ve isteklerini dile getiren İzmir Milletvekilimiz Tamer Osmanağaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA