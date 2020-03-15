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Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel

Başkan Abdurrahman Er güven tazeledi

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, yapılan olağan genel kurul sonucunda yeniden başkan seçildi.

15.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:43
Başkan Abdurrahman Er güven tazeledi

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, yapılan olağan genel kurul sonucunda yeniden başkan seçildi.


Merkezi Hakkari olan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonunun olağan genel kurulu; Bingöl, Erzurum, Van ve Hakkari'de bulunan 7 derneğin yönetim kurulları ve delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 yıllığına Federasyon Başkanlığına Abdurrahman Er, Kadın Kolları Genel Başkanlığına Dilan Gök ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığına ise Caner Kaya seçildi.


Seçimin ardından konuşan Başkan Abdurrahman Er, temel amaçlarının bölgede gaziler ve şehit Aileleri ile alakalı dernekleri bir çatı altında toplayarak daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Er, "Elazığ ve Van Başkale'de meydana gelen depremlerde de vatandaşımızın yanlarında olduğumuzu her zaman hissettirdik. Başta Hakkari ilimiz olmak üzere şehitlerimizin ismini taşıyan okullarda 'Bir Kitap da Senden Olsun' kampanyasını başlattık. Toplamış olduğumuz kitapları ilimizdeki okullarına bağışlayarak, okuyan bir nesil yetiştirmeye ön ayak olmaya çalışıyoruz. Kitap desteklerinin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında da bulunduk. Her zaman yanlarında olacağız. Şehit ve gazi ailelerimizin teveccühlerini kazanarak, her gün yeni yeni üyelerle bölgenin en büyük STK'sı olmaya da aday olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.


"Şehit aileleri bizim emanetimizdir"


"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizin emanetleri olan aileleri her zaman bizlere emanettir" diyen Er, "Geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir. Bu anlamda bugün federasyonumuzun ilk genel kurul toplantısına bizleri yalnız bırakmayan tüm dernek başkanlarımıza, yönetim kurullarına, şehit ve gazi ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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