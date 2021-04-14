Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret
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Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret

TURKCELL Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele edecek Konak Belediyespor'a Konak Belediye Başkanı Abdul Batur moral ziyaretinde bulundu.

TURKCELL Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele edecek Konak Belediyespor'a Konak Belediye Başkanı Abdul Batur moral ziyaretinde bulundu. Koronavirüs pandemisinde belirlenen yeni formatla Antalya'da 17 Nisan'da grup maçlarına çıkacak Konak Belediyespor hazırlıklarını Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki tesislerinde devam ederken, Batur takıma başarı dileklerini iletti. Takıma güvenin tam olduğunu belirten Başkan Batur, kadın futbol takımının Konak Belediyesi'ni ve İzmir'i temsil ediyor olmasının gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Tek devreli eleminasyon sistemi ile yapılacak lig maçlarını avantaja çevirebileceklerini anlatan Batur, "Kadın Futbol Ligi'nin bu sene uzun soluklu bir lig süreci ve deplasmanlar yerine turnuva şeklinde yapılması ve tek maç eleminasyonu bizim için avantaj. Hem tecrübeli hem de çok genç oyuncularımız var. Konak Belediyesi'ni ve İzmir'i temsil etmek de çok önemli. Bunu en iyi şekilde yapacağımıza, bu anlayışa uygun olarak mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi. D Grubu'nda mücadele edecek Konak Belediyespor; Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kocaelispor ve Kayseri Gençlerbirliği ile oynayacak.


Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret
Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret
Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret
Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret
Başkan Abdul Batur'dan kadın futbolculara ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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