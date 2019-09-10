Başkan Abdül Batur, 9 Eylül coşkusunu fuara taşıdı

10.09.2019 10:40

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 9 Eylül coşkusunu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na taşıyarak, belediyenin standını ziyaret eden herkese birer Türk bayrağı hediye etti.



9 Eylül günü sabah erken saatlerde Basmane Karakolu önünden başlayan zafer yürüyüşüne katılan ve gün boyu devam eden kutlama törenlerinde yer alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkusunu akşam saatlerinde de fuara taşıdı. Konak Belediyesinin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığı standında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Batur, ziyaretçilere tek tek Türk bayrağı dağıttı.



"Özgürlüğümüzün türküsü"



Zafer coşkusunu şehrin her noktasında bir araya geldiği hemşehrileriyle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Batur, 9 Eylül tarihinin Konak için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Konak'ın işgal edildiği gün Milli Mücadele'yi ateşlediğini, işgal sonlandırıldığında bir ulusun bağımsızlığını da ilan ettiğine dikkat çeken Batur, "Düşman askerine ilk kuruşunu atarak bir ulusun direnişini ateşleyen Hasan Tahsin ve daha nice kahramanı bağrında taşıyan Konak, bir memleketin zafere kavuştuğu şehirdir. 9 Eylül'de şehre giren süvarileri kendi diktiği bayrakla karşılayan, cesur insanların yaşadığı yerdir. Bizim memleket sevdası taşıyan rüzgarımızda şanlı bayrağımız bir başka dalgalanır. Bugün burada, standımızı ziyaret eden hemşehrilerime bayrağımızı hediye etmekten ayrı bir gurur duyuyorum. 9 Eylül tarihimize yazılı önemli bir gün değildir sadece; yeniden var oluşumuzun ve özgürlüğümüzün türküsüdür. İşte biz o türküyü sonsuza kadar söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Bu duruş zulme karşı



Yoğun ilgi gören etkinlik sırasında Başkan Batur'a, 9 Eylül temalı canlı heykel performanslarını gerçekleştiren sanatçılar da eşlik etti. Ayrıca Kültürpark'ta kurulan Kemeraltı Sokağı'nda kadınların semt merkezlerinde yaptıkları el emeği ürünleri sergileyen Konak Belediyesi, bu yıl sanatçıların canlı heykel performanslarına da yer vererek, kadın ve çocuk haklarına, özgürlüğe, doğaya dikkat çekip farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Gösteri sanatçıları saat 18.00'den 21.00'e kadar Kemeraltı Sokağı'nda performanslarını sergiliyor.



Kadın cinayetlerine dikkat çekildi



İlk canlı heykel performansı, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açıldığı 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Kadın cinayetlerine dikkat çekilen performansta, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde katledilen Emine Bulut ile kızı canlandırıldı. Performansta sanatçılara Başkan Batur'un, "O çığlıkları unutmayacağız. Eşit ve özgür bir dünya için çalışacağız. Şiddete karşı sessiz kalmayacağız" yazılı mesajı eşlik etti. Gösteriler fuar boyunca devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA