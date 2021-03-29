Başkan.1903 Magazin CEO'su Nedim Hançer: "Pandemide magazin dünyası olumsuz etkilendi"
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Başkan.1903 Magazin CEO'su Nedim Hançer: "Pandemide magazin dünyası olumsuz etkilendi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan.1903 Magazin CEO'su Nedim Hançer: 'Pandemide magazin dünyası olumsuz etkilendi'

Korona virüs nedeniyle getirilen kısıtlamalardan pek çok sektör etkilendi.

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Korona virüs nedeniyle getirilen kısıtlamalardan pek çok sektör etkilendi. Sanat ve gösteri dünyasının ise en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu belirten Başkan.1903 Magazin CEO'su Nedim Hançer, pandemi döneminde magazin dünyasının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Korona virüs pandemisi nedeniyle son bir yıldır magazin dünyasında durağanlık yaşandığını ifade eden Nedim Hançer, salgının magazin sektörüne etkilerini değerlendirdi. Hançer, eğlence mekanlarının kapalı olmasından dolayı ünlülerin evlerinde vakit geçirmesinin yaşanan olumsuzluğa etkisinin büyük olduğunu kaydetti. Bu süreçte sadece yürüyüşte ya da alışverişte rastladıkları sanatçılarla röportaj yapabilme imkanı bulabildiklerini belirten Hançer," Ünlülerimiz bu zamanlarda maalesef pek konuşmak istemiyor" dedi.

"Pandemide en çok ünlülerin Instagram paylaşımları haber oldu"

Normalleşme adımlarının magazin dünyasını henüz hareketlendirmediğini ifade eden Hançer, magazin içeriği üretmek için ünlülerin sosyal medya hesaplarını mercek altına aldıklarını söyleyerek, "Dizilerin çekilmesi ve bazı tiyatroların korona virüs önlemleri çerçevesinde kapılarını açması ile sanatçılar sanatlarını icra etmeye başladı. Ancak eğlence mekanları henüz açılmadığından bu sektörde hizmet veren emekçiler ve sanatçılar işlerine dönemediler. Bu durumda da eğlence mekanlarına gidemeyen ünlülerin çıkışta röportajlarını yapıp, yayınlayamıyoruz. Pandemide en çok ünlülerin Instgram paylaşımları haber oldu" şeklinde konuştu.

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen magazin haberi emekçileri için mesai durmuyor" diyen Hançer, "Sanatçıların günlük rutinlerinin haberlerini, alışveriş görüntülerini ve tatil haberlerinin çekimini yapmaya devam ediyoruz. Magazin dünyasında olanları ve ünlülerin hayatını merak eden takipçilerimiz için her daim haber alma peşindeyiz. Dizi setlerinde ve caddelerde ünlülerle röportaj yapabilme fırsatı yakaladığımızda fırsatı kaçırmıyoruz. Korona virüs döneminde bile daima magazine dair en doğru haberleri vermek için canla başla çalışmaktayız" sözleriyle magazin emekçilerinin özverili çalışmalarından da bahsederek, sözlerini sonlandırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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