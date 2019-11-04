Başkaleli öğrencilere kitap yardımı

04.11.2019 17:52

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere kaynak ders kitapları yardımında bulunuldu.

Elbak Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, ilçedeki öğrencilere kitap yardımında bulunmak amacıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya Ankara'dan destek veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, ilçedeki öğrenciler için bin 150 kaynak kitap gönderdi.

İlçeye ulaşan kitaplar dernek üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Recep Ayhan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencileri başarıya götürmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin kaynak bulmaları için bir çok yerle görüştük. Ankara'da Nesibe Aydın Eğitim Kurumları bizle iletişime geçerek, kaynak kitap desteğinde bulunacaklarını ve öğrencilerin bir yıllık deneme sınavlarını da ücretsiz yapacaklarını söylediler. Ankara'dan derneğimize gelen kitapları Kaymakam Asım Solak'la görüştükten sonra öğrencilerimize ulaştırdık. Yardımı yapan eğitim kurumunun sahibini arayarak teşekkür etti. Öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA