Başkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
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Başkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyor

Başkale travertenleri ilkbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, ilkbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, ilkbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'deki Pamukkale'ye benzerliğiyle ilgi çekiyor.

Doğal sit alanı olarak ilan edilen travertenleri görmeye giden doğaseverler, ulaşım sıkıntısının giderilmesi ve tanıtım çalışmalarıyla bölgenin turizme kazandırılabileceğini belirtti.

Doğasever Müjdat Karaaslan, herkesin kentteki bu güzelliği görmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Van'ın Başkale ilçesindeyiz. Travertenleri görmeye geldik. Eşsiz bir manzara var burada. Doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

Halit Aşan ise bölgenin Pamukkale'yi andırdığını ifade ederek, "Daha önce binlerce insan bu güzelliği görmeye geliyordu. Salgın sürecinde bu azaldı. İnşallah salgın biter ve eski günlere kavuşuruz. Burası bölgenin en güzel yerlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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