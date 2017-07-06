Başkale Şehidi Memleketine Uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın naaşı memleketi Aydın'a uğurlandı.



Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçe sınırları içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan için Van'da askeri tören düzenlendi. Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından tören mangasındaki askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehit Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, defin işleminin gerçekleşeceği Aydın iline götürülmek üzere tekbirler eşliğinde askeri uçağa konuldu.



Şehit Ceylan'ın eşi ve diğer aile fertlerinin de hazır bulunduğu törene Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile kurum amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.



Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın/EYP araması yapan time yönelik saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bu sabaha karşı şehit olmuştu. - VAN