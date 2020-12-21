Başkale Müftüsü Durmuş, görevine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca İzmir'den Van'ın Başkale ilçesine atanan Müftü Mehmet Nuri Durmuş göreve başladı.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkale'nin güzel bir ilçe olduğunu ve isterek geldiğini söyledi.

Buradaki çalışmaları daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceklerini belirten Durmuş, "Gayemiz, dini mübini İslam'ın rahmet çağırısı ile insanlarımızı buluşturma yolunda var gücümüzle çalışmaktır. Benden önce görev yapan arkadaşlarıma da çalışmaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur