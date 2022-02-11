Başkale Milli Eğitim Müdürü Bozkurt göreve başladı

Van'ın Başkale ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Veysel Bozkurt, göreve başladı.

Kentte çeşitli okullarda yönetici olarak görev yapan 30 yaşındaki Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce birçok sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Eğitime katkı sağlamak istediğini anlatan Bozkurt, "İlçemizin eğitimine, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi gelecek sunma gayesiyle çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacak. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin." dedi.