Başkale Kültür Merkezi Projesi Tamamlandı

Başkale Belediyesince yaptırılacak kültür merkezi projesinin tamamlandığı bildirildi.



Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha önce görmedikleri hizmeti sunabilmek için çalışmalara hız verildiğini söyledi.



Öztürk, içerisinde ilçe belediye binasının da yer alacağı kültür merkezinin proje çalışmasının tamamlandığına dikkat çekerek, kısa sürede proje ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi.





İlçenin can damarı olacak kültür merkezinin arsa alanının 3 bin 200, hizmet alanın ise 4 bin 20 metrekare olduğunu ifade eden Öztürk, "3 katlı kültür merkezi projemizde, belediye hizmet binası, 350 kişilik çok amaçlı salon, derslik, sanatçı hazırlık odası, sergi salonları, kafeterya, atölye ve kütüphane bulunacak." diye konuştu.