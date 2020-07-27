Başkale köyleri hizmetle buluşuyor
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Başkale köyleri hizmetle buluşuyor

Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri kırsal mahallelere hizmetlerini sürdürüyor.

Başkale köyleri hizmetle buluşuyor
27.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:13

Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri kırsal mahallelere hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyenin kent genelinde başlattığı temizlik ve moloz kaldırma çalışmaları, ilçenin tüm bölgelerinde devam ediyor.

Bu kapsamda, Mahmutabat Mahallesi'nde iş makineleriyle çöpleri temizleyip, molozları kaldıran ekipler, Yukarı Darıca Mahallesi'nde de vatandaşların hayvanlarının su ihtiyacını karşılama sorununu çözdü.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmada, 3 bin 700 metre kanal kazarak, boru döşeyen ekipler, hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesi için sıvat yaptı.

Mahalle Muhtarı Efendi Demir, hizmetlerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Kamyonlar, kepçeler bizim için çalışıyor, çöpler toplanıyor. Allah belediyemizden razı olsun. Bizi zor durumda bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Yukarı Darıca Mahallesi Muhtarı Selahattin Doğan da bu yıl ilk kez hizmetle tanıştıklarını söyledi.

Hayvanların su sorununun da çözüldüğünü belirten Doğan, "3 bin 700 metre de kanal kazıldı bizim için. Her yıl 400 hayvanımız telef oluyordu. Belediyemiz sayesinde hayvanlarımız artık susuz kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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