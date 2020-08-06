Başkale Kaymakamı Solak, yeni emniyet binasını inceledi Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede yapımı devam eden yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası ile 70 daireli lojmanda incelemelerde bulundu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede yapımı devam eden yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası ile 70 daireli lojmanda incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Vekili Veyis Emre Yeşilırmak tarafından karşılanan Kaymakam Solak, yeni hizmet binası ve lojmanla ilgili bilgi aldı.

Solak, "Başkalemize yakışır bir bina yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Artık emniyet mensuplarımız daha rahat, konforlu ve teknolojik bir binada bütün hizmetleri tek merkezde yürütecek." dedi.

Kaynak: AA