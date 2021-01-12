Başkale Kaymakamı Solak, "Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkale Kaymakamı Solak, "Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü

12.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:32
Başkale Kaymakamı Solak,

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü.

Ankara'da düzenlenen törende ödülünü alan Solak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile yönetim üyelerine teşekkür etti.

İlçeye en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini belirten Solak, "Ödülümü, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun elinden alma şerefini yaşadım. Bana bu onur ve gururu yaşatan başta bakanımız olmak üzere bakan yardımcılarına, bakanlık yetkililerine, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, kurul üyelerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Bakkal Samet Aybaba İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale Kaymakamı Solak, "Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:36:10. #1.14#
title