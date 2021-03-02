Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ziyareti
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Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ziyareti

02.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:31
Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ziyareti

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Oğulveren İlkokul ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Solak, okulun durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Solak, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim öğretimlerini sürdürmelerini istedi.

Solak, daha sonra Oğulveren Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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