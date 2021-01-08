Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ve mahalle ziyareti
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Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ve mahalle ziyareti

08.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:15
Başkale Kaymakamı Solak'tan okul ve mahalle ziyareti

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, Güleçler Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, Güleçler Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Solak, Güleçler İlk ve Ortaokulunun genel durumu hakkında okul müdüründen bilgi aldı

Başkale Belediyesi tarafından okulda yapılacak kütüphane için yer incelemesinde bulunan Solak, kütüphanenin bir an önce yapılması için gerekli talimatları verdi.

Okul ziyaretinin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Solak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Kaymakam Solak'a teşekkür etti.

Solak'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç ve Şube Müdürü Erkan Vardi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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