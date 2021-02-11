Başkale Kaymakamı Solak, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçedeki Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Solak, halka daha iyi hizmet verebilmek, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Koronavirüs aşısı konusunda bilgilendirme yapmak için toplandıklarını ifade eden Solak, "Muhtar, mahallede önderlik yapan ve iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani hem devletin hem de halkın temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır." dedi.

Daha sonra toplantıya katılan kurum amirleri yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur