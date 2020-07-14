Başkale Kaymakamı Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 23 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 23 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen toplantıda deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendiren Solak, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Solak, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen 19 mahallemizde vatandaşımız için bir an önce kalıcı konutları yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde ağır hasarlı yapılar yıkılıyor. Enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere yardımcı olmalı. Hasarlı yapıların yıkımı tamamlandıktan sonra kalıcı konutların yapımına başlanacak. Hak sahiplerinin başvuru süreci devam ediyor. Muhtarlarımız mahallelerinde vatandaşlara süreci anlatmalıdır. Vatandaşımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmak için sürecin hızlanmasına yardımcı olmalı."

Kaynak: AA