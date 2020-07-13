Başkale ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
13.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:45
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale'de gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 2 piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 20 metre kablo, 2 kilo çivi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. - VAN
Kaynak: İHA