Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Haberler
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Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Belediye ekipleri ulaşıma kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dünden bu yana 82 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, kaldırımları da temizledi.

Çarşı merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle şehir merkezinden çıkarıldı, vatandaşlar buzlanmaya karşı uyarıldı.

Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

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AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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