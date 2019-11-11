Başkale Gençlik Spor lider oldu

Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, evinde konut ettiği Erciş Gençlik Spor'u 1-0 yenerek grubunda lider oldu.

11.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:28
Başkale Gençlik Spor lider oldu

1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gençlik , evinde konut ettiği Erciş Gençlik 'u 1-0 yenerek grubunda lider oldu.


Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik , Başkale Şehir Stadyumunda Erciş Gençlik ile oynanan karşılaşmada 1-0 galip geldi. Başkale Gençlik Spor, aldığı galibiyetle en yakın takipçisine 4 puan fark atarak grubunda lider oldu.


Maçı İlçe Kaymakamı Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.


Maçtan sonra soyunma odalarına giden Kaymakam Asım Solak, dostça biten maçtan dolayı iki takım futbolcularını tebrik etti. - VAN

Kaynak: İHA
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