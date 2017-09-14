Başkale'deki Nohut Tarlasında İnceleme
VAN (İHA) – Van’ın Başkale Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, ekimi yapılan nohut tarlasında incelemelerde bulundu.
VAN (İHA) – Van'ın Başkale Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, ekimi yapılan nohut tarlasında incelemelerde bulundu.
Nohut tarlasında incelemelerde bulunan Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, ilgililerden bilgiler aldı. Başkale Ziraat Odasının tarım danışmanları Tamer Gür, Zeynep Özer ve Leyla Fındık, yürütülen çalışmalarla ilgili Askan'a bilgiler verdi. - VAN