Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
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Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile H.T. hayatını kaybederken; yaralanan K.Y., C.T. ve M.Y. ise kaldırıldıkları Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi
Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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