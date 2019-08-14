14.08.2019 22:40

Başkale'deki kazada aynı aileden 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale İlçesi'nde bayram ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Van'a sevk edildi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyaretinde bulunduktan sonra Van'a dönen Fevzi Aslan yönetimindeki minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 1'i kadın 3 kişi ise Van'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA