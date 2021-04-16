Başkale'deki depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak.

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak.

Geçen yıl 23 Şubat'taki sarsıntıdan en çok etkilenen Başkale ilçesinin İran sınırında yer alan Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerinde depremzedeler için kalıcı konutların yapımı için çalışmalara başlandı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelere yer tespiti ve planlanan konutlarla ilgili bilgi veren Kaymakam Solak, konutların yapımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Depremzedeleri sıcak yuvalara kavuşturmak istediklerini anlatan Solak, şunları kaydetti:

"AFAD tarafından yapılacak çelik konstrüksiyon evler depreme dayanıklı evler olacaktır. Yıkılan ahırların ihalesi yapıldı. Evler de ihale aşamasına getirildi. Konut yaptırmak istemeyen ve hakkından feragat etmek isteyen vatandaşlarımız dilekçe veriyor. Hakkınızdan feragat ettiğiniz zaman tekrar hak sahibi olamıyorsunuz. Evlerin fiyatı konusunda farklı farklı rakamlar söyleniyor ancak net rakam şu an belli değil. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Tekrar aynı acıları yaşamamamız için evlerimizin sağlam ve depreme dayanıklı olması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur