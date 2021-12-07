Başkale'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi

Van'ın Başkale ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi.

Ekipler, vatandaşın daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı.

İlçedeki 9 fırında denetim yapan ekipler, ekmekleri tek tek ölçerek gramajlarını ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İş yeri sahipleri, denetimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title