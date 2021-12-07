Başkale'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi.
BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi.
Ekipler, vatandaşın daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı.
İlçedeki 9 fırında denetim yapan ekipler, ekmekleri tek tek ölçerek gramajlarını ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
İş yeri sahipleri, denetimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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