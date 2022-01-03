Başkale'de yeni stat ve semt sahaları hizmete girdi - Haberler
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Başkale'de yeni stat ve semt sahaları hizmete girdi

Başkale'de yeni stat ve semt sahaları hizmete girdi
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesinin iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilçede inşa edilen stat ve 5 semt sahasında çalışmalar tamamlandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesinin iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilçede inşa edilen stat ve 5 semt sahasında çalışmalar tamamlandı.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Solak, statta idman yapan Van Çetin Atacan 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor futbolcularını bir süre izledi. Kulüp Başkanı Kerem Karaman ve antrenör Kinyas Turan'dan bilgi alan Solak'a, desteklerinden dolayı 65 numaralı forma hediye edildi.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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