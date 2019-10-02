Başkale'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde program düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde program düzenlendi.
Program kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı trafik ekiplerince Hakkari-Van kara yolunda uygulama yapıldı.
Öğrencilerinde katıldığı uygulamada ekipler araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.