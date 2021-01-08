Başkale'de yaralı köpek tedavi altına alındı
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Başkale'de yaralı köpek tedavi altına alındı

08.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:25
Başkale'de yaralı köpek tedavi altına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi altına alındı.

İlçenin Yeni Mahallesinde bir köpek yavrusunun yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, köpeğin araba çarpması sonucu yürüyemediğini tespit etti.

İlk müdahalesi yapılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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