Başkale'de yaralı köpek tedavi altına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi altına alındı.

İlçenin Yeni Mahallesinde bir köpek yavrusunun yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, köpeğin araba çarpması sonucu yürüyemediğini tespit etti.

İlk müdahalesi yapılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur